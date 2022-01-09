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رئيس التحرير
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أخبار البلد

"السياحة": تسجيل دير بالأقصر وحمامات حلوان وزاوية بالسلوم ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثلاثة قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات في الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية في القاهرة، وزاوية الأجداد بالسلوم في مطروح، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

 

ودير المحارب تاوضروس يرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن السادس الميلادي ويقع بالقرب من مدينة هابو بالبر الغربي في الأقصر.


والدير مشيد من الطوب اللبن ويتكون من مبنى الكنيسة القديمة وبعض القلالى الملحقة بها، ويوجد بداخل الكنيسة خمسة هياكل للملاك ميخائيل، و الانبا اقلاديوس، والانبا تاوضروس، العذراء ، ومارجرجس. 


ويوجد بداخل حوائط الكنيسة بعض الأحجار الفرعونية المأخوذة من المعابد الفرعونية الموجودة بالبر الغربى بالأقصر.

 

أما حصن زاوية الأجداب فيقع في مدينة السلوم بمطروح، ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن الرابع الميلادي وهو منشأة دفاعية بيزنطية لحماية الحدود، عبارة عن أسوار بها أبراج، كما يوجد بها بقايا مسجد مما يشير إلى استخدام الحصن خلال العصر الإسلامي كإحدى المحطات لاستراحة الحجاج ، وتم استخدمه ايضا لتعليم الدين الإسلامى وتحفيظ القرآن الكريم.

 

 

وزارة السياحة والآثار دير المحارب تاواضرس حمامات حلوان الكبريتية زاوية الأجداد الآثار الإسلامية

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