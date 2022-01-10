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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وسط القلوب الطيبة ووجوه يعلوها الأمل.. قصور الثقافة فى سيناء

صدى البلد

أطلقت وزارة الثقافة برئاسة ا.د. إيناس عبد الدايم الفعاليات الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بمركز شباب قرية جلبانه بمدينة القنطرة شرق بفرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، تلاه تنفيذ ورشة حكى تفاعلية للأطفال قدمتها سماح أبو بكر عزت، بجانب تقديم عرض للعرائس؛ وبالتوازى أقيم عدد من ورش الحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل منها "حلى.. إشراف حورية عصمت، عجينة السيراميك ونفذتها شيرين عفيفى، الخرز إشراف سعاد إبراهيم، رسم للأطفال إشراف جيهان مبروك، طرق على المعادن إشراف مصطفى إسماعيل، ثوب سيناوى تنفيذ صباح البريدى"، كما تضمنت الفعاليات عقد لقاء توعوى عن "أهمية المياه وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها" قدمه مروان محمد، ولقاء توعوى أخر عن "الزواج المبكر ومشكلاته" قدمته نشوى الطحاوى مقرر المجلس القومى للسكان بالإسماعيلية، واختتمت فعاليات اليوم بتقديم فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية عدد من الفقرات الفنية.

جدير بالذكر أن الهيئة تقوم بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بقرى "جلبانه، السلام، التقدم، الأبطال" وتوابعهم، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والمركز القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدنى بمدينة القنطرة شرق.

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