أخبار التكنولوجيا|الراتب السنوي لرئيس آبل يقترب من 100 مليون دولار.. وسوني تدخل عالم الواقع الافتراضي

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
سوني تدخل عالم الواقع الافتراضي ببراءة اختراع لماسح ضوئى ثلاثي الأبعاد
أعلنت شركة سونى اليابانية عن براءة اختراع لماسح ضوئى ثلاثي الأبعاد مع عدد من المميزات التى يتم إطلاقها لأول مرة والتى تستطيع تقديم تجربة جديدة للمستخدم في عالم الواقع الافتراضي.
أول هواتف من ريدمى تحصل على أقوى معالجات الأندرويد في 2022
كشفت تقارير جديدة أن هواتف Redmi K50 التى ستطلقها شركة ريدمى الصينية، للفة المتوسطة ستنطلق بأفضل وأقوى معالجات الأندرويد في 2022 ، بالإضافة إلى عدد من المواصفات الجبارة، مما يجعلها أفضل هواتف ذكية بسعر مناسب .
سعر ومواصفات أرخص هاتف قابل للطي في 2022
أعلنت شركة TCL عن هاتفها TCL Flex V القابل للطي، منذ أيام قليلة، في مؤتمر CES للإلكترونيات للعام الحالى 2022 ، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة كما يعتبر أرخص هاتف قابل للطي فى 2022 .
الأرخص من آبل.. طرح هاتف آيفون iPhone SE 3 في هذا الموعد
كشفت تقارير أن هاتف iPhone SE 3 للفئة المتوسطة والذى يعتبر أرخص هاتف آيفون في 2022 ، سيتم إصداره في أواخر شهر مارس المقبل أو أوائل أبريل، مع دعم تقنية الجيل الخامس 5G .
الراتب السنوي لرئيس آبل يقترب من 100 مليون دولار بـ1447 ضعفا لأجر موظفيه.. تفاصيل
كشفت تقارير أن راتب الرئيس التنفيذى لشركة آبل الأمريكية، تيم كوك، قد بلغ حوالى 99 مليون دولار وهو الراتب الإجمالي السنوى الذى تقاضاه كوك عن العام الماضي 2021 .
تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف Moto G Stylus 2022 المتميز
كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف Moto G Stylus 2022 المميز والذى تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع كاميرات محسنة للغاية من تصنيع شركة Omnivision .
انتبه.. واتسآب سيتوقف على هذه الأجهزة خلال أيام
قامت منصة الرسائل النصية الفورية واتسآب WhatsApp، المملوكة لشركة فيسبوك (ميتا حاليا)، بتحديث قائمة الأجهزة التي ستوقف الدعم عنها في منشور على المدونة الخاصة بها.