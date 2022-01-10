أخبار التكنولوجيا|الراتب السنوي لرئيس آبل يقترب من 100 مليون دولار.. وسوني تدخل عالم الواقع الافتراضي

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أعلنت شركة سونى اليابانية عن براءة اختراع لماسح ضوئى ثلاثي الأبعاد مع عدد من المميزات التى يتم إطلاقها لأول مرة والتى تستطيع تقديم تجربة جديدة للمستخدم في عالم الواقع الافتراضي.



كشفت تقارير جديدة أن هواتف Redmi K50 التى ستطلقها شركة ريدمى الصينية، للفة المتوسطة ستنطلق بأفضل وأقوى معالجات الأندرويد في 2022 ، بالإضافة إلى عدد من المواصفات الجبارة، مما يجعلها أفضل هواتف ذكية بسعر مناسب .



أعلنت شركة TCL عن هاتفها TCL Flex V القابل للطي، منذ أيام قليلة، في مؤتمر CES للإلكترونيات للعام الحالى 2022 ، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة كما يعتبر أرخص هاتف قابل للطي فى 2022 .



كشفت تقارير أن هاتف iPhone SE 3 للفئة المتوسطة والذى يعتبر أرخص هاتف آيفون في 2022 ، سيتم إصداره في أواخر شهر مارس المقبل أو أوائل أبريل، مع دعم تقنية الجيل الخامس 5G .



كشفت تقارير أن راتب الرئيس التنفيذى لشركة آبل الأمريكية، تيم كوك، قد بلغ حوالى 99 مليون دولار وهو الراتب الإجمالي السنوى الذى تقاضاه كوك عن العام الماضي 2021 .



كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف Moto G Stylus 2022 المميز والذى تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع كاميرات محسنة للغاية من تصنيع شركة Omnivision .



قامت منصة الرسائل النصية الفورية واتسآب WhatsApp، المملوكة لشركة فيسبوك (ميتا حاليا)، بتحديث قائمة الأجهزة التي ستوقف الدعم عنها في منشور على المدونة الخاصة بها.