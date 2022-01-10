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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات أرخص هاتف قابل للطي في 2022

سعر ومواصفات أرخص
سعر ومواصفات أرخص هاتف قابل للطي في ٢٠٢٢

أعلنت شركة TCL عن هاتفها TCL Flex V القابل للطي، منذ أيام قليلة، في مؤتمر CES للإلكترونيات للعام الحالى 2022 ، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة كما يعتبر أرخص هاتف قابل للطي فى 2022 .

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف TCL Flex V جاء بشاشة صغيرة تأتى الشاشة الرئيسية بقياس 6.7 بوصة، مع شاشة ثانوية 1.9 بوصة، من نوع  AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، بدقة  x 2640  1080 بيكسل، مع تقنية +  HDR10 . 

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ويقدم هاتف TCL Flex V القابل للطي كاميرا رئيسية مزدوجة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوى هاتف TCL Flex V القابل للطي على بطارية سعة 3545 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، مع فتحة للشحن من نوع  USB-C ، ومقبس لسماعة الأذن 3.5 ملم.

 

ويعمل هاتف TCL Flex V القابل للطي بمعالج من نوع  Snapdragon 765G من شركة كوالكوم الأمريكية ، المخصص للفئة المتوسطة، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع نظام التشغيل Android 11 .

 

ويبلغ سعر هاتف TCL Flex V القابل للطي حوالي 600 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و430  جنيها مصريا، وبذلك يعتبر أرخص هاتف قابل للطي في 2022 .

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