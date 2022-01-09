تسريبات تكشف مميزات القلم الذكي S Pen مع هاتف Galaxy S22 Ultra

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمى لهواتف Galaxy S22 الرائدة من سامسونج، كشفت أحدث التسريبات عن مميزات القلم الذكي الذى سيأتى مع هاتف Galaxy S22 Ultra الأكثر تميزا في المجموعة.

وبحسب موقع Tech Radar فإن القلم الذكى S Pen سيأتى مع مستشعرات أقوى وعدد من الميزات الجديدة منها أنه سيكون أكثر مرونة وطبيعية وسيأتى مع زمن انتقال 9 مللي ثانية، وهو تحسين يفوق ثلثي الاستجابة إلى تجربة التى كانت موجودة مع القلم السابق.

وفقا للموقع فإن مستخدمى القلم الذكى السابق S Pen كثيرا ما كانوا يشتكون من عدم وجود تعديلات أو تحسينات على القلم، وأنه يفتقد للكثير من الميزات والمرونة.

ومن المتوقع أن يأتى هاتف Galaxy S22 Ultra الأكثر تميزا في سلسلة الهواتف بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .

كما سيضم هاتف Galaxy S22 Ultra مستشعرى تليفوتوجرافيين جديدين من سوني، كاميرا بدقة 10 ميجابكسل مع زووم 10x و وأخرى بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصرى 3x زووم ، مع كاميرا رئيسية محسنة دقة 50 وليس 108 ميجابكسل كالسابق مع مستشعر من نوع ISOCELL HM1 .