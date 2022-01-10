أول هواتف من ريدمى تحصل على أقوى معالجات الأندرويد في 2022

كشفت تقارير جديدة أن هواتف Redmi K50 التى ستطلقها شركة ريدمى الصينية، للفة المتوسطة ستنطلق بأفضل وأقوى معالجات الأندرويد في 2022 ، بالإضافة إلى عدد من المواصفات الجبارة، مما يجعلها أفضل هواتف ذكية بسعر مناسب .

وبحسب Gizmochina فإن هواتف Redmi K50 ستعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أحدث نظام تشغيل من شركة جوجل أندرويد 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13 .

وستحتوى هواتف Redmi K50 على بطارية سعة 4700 مللى أمبير ، مع تقنية الشحن السريع بمعدل 120 واط ، والذى سيساعد الهاتف على شحن البطارية بالكامل في 17 دقيقة فقط.

وستأتي هواتف شاومى للألعاب Redmi K50 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث أو 144هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ x 2400 1080 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتقنيات FPC و Goodix في الشاشة، مع وبجودة عرض 2K .

وستقدم هواتف شاومى Redmi K50 كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعرًا أساسيًا من سوني IMX686 بدقة 108 ميجابكسل ، وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل، و كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV08856 عن بعد ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل GalaxyCore GC02M1 ، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل.