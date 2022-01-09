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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف Moto G Stylus 2022 المتميز

تسريبات تكشف المواصفات
تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف Moto G Stylus 2022

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف Moto G Stylus 2022 المميز والذى تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع كاميرات محسنة للغاية من تصنيع شركة  Omnivision .  


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022 سيأتى بشاشة قياس 6.78 بوصة من نوع IPS LCD بجودة+ FullHD ، ودقة  1080 × 2460 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، و تصنيف بتصنيف IP52 لمقاومة المياه والغبار ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.

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ويقدم هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022 كاميرا ثلاثية  خلفية الرئيسية بمستشعر ISOCELL JN1 من شركة سامسونج دقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع دقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، و مستشعر OIS ، مع كاميرا أمامية للصور السيلفى وتسجيل مقاطع فيديو بدقة 16 ميجابكسل.  

 

وسيحتوى هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع يقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، بالإضافة إلى قلم ذكي Moto G Stylus. 

 

وسيحصل هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022 على خيارات سعة 4  و 6  جيجابايت رام  من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت بالإضافة إلى احتوائه على فتحة microSD للتوسعة، ونظام التشغيل أندرويد 11 . 
 

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