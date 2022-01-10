الخشت لـ صدى البلد: رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مستشفيات جامعة القاهرة

استعدادا لإصابات أوميكرون..

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تجهيزات مستشفيات جامعة القاهرة للتعامل مع المتحور الجديد خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت في تصريح لـ صدى البلد: رفعنا حالة الطوارئ والاستعداد القصوى في جميع مستشفيات جامعة القاهرة عامة ومستشفيات العزل خاصة، استعدادا للتعامل بشكل فوري مع أي حالة إصابة تظهر بمتحور "أوميكرون".

وأضاف “الخشت” أنه تم التأكيد على ضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية، والتشديد على تواجد الأطقم الطبية من الأطباء وفرق التمريض.



وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه سبق أن تم وضع آليات صارمة لإدارة المستشفيات الجامعية منذ بداية أزمة فيروس كورونا من خلال العديد من الإجراءات، من أهمها تشكيل لجنة عليا لضمان تنفيذ سياسات مكافحة انتشار فيروس كورنا بكليات ومعاهد الجامعة ومرافقها الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتقديم الدعم الضروري لها من الأطقم الطبية والتمريض المتخصصة، وتعيين مجموعات كبيرة من الأطباء والتمريض للعمل بالمستشفيات الجامعية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى تجهيز العيادات بالكليات، وسيارات إسعاف مُجهزة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة داخل الحرم الجامعي وخارجه.