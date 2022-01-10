منة شلبي نوارة الفن.. لم تقع في الفخ فاحترمها الجمهور.. صور وفيديو

منة شلبي هى واحدة من أهم الفنانات فى الوطن العربى حالياً ، فقد اتجهت نحو النجومية بخطوات ثابتة ، وحجزت مكانتها الفنية بفضل موهبتها وحضورها وأجتهادها فى مهنتها .

منة شلبي خلال السنوات الماضية أثبت ان لديها رؤية واضحة فى الفن ، فقد بدأت فى أختيار ادوارها بعناية شديدة ، واحترمت مهنتها ليحترمها الجمهور .

منة شلبي

بداية منة شلبي

بدأت منة شلبي مسيرتها في التمثيل عام 2000 من خلال مسلسل سلمى يا سلامة مع سميحة أيوب، وثم قدمت أولى أعمالها فى مجال السينما من خلال فيلم الساحر الذي يعد خطوتها الأولى لباب الشهرة ، ثم تلاها مجموعة من الاعمال السينمائية والتليفزيونية مثل فيلم بحب السيما مع الفنانة ليلى علوي ومسلسل أين قلبى مع يسرا ومسلسل لدواعي أمنية مع كمال الشناوى .

أفلام منة شلبي

قدمت منة شلبي عدد من الاعمال السينمائية ذات الطابع الكوميدى الشبابى ، وقد كانت تلك الاعمال متسقة مع المرحلة التى مرت بها السينما مثل كلم ماما ، شباب تيك اواى ، ، فيلم هندى ، اوعى وشك ، احلام عمرنا ، ولكن سرعان ما غيرت منة اتجاتها واختياراتها فى عالم الفن ، لتبدأ مرحلة جديدة ، جعات منها مشروع فنانة هامة سوف تذكر فى تاريخ الفن المصرى.

منة شلبي

“ الادوار اللى قولت عليها سهلة لم تكن من أفضل ما قدمت ، ولكن الادوار اللى خفت منها طلعت أفضل ” تلك الجملة قالتها منة شلبى فى أخر حوارتها ، وفى الحقيقة انها تنم على مدى فهم منة شلبي وأحترانها لمهنتها ، وبنظرة الى أعمال منة شلبى بداية من عام 2015 ، نجد أنفسنا أمام ممثلة محترفة .

سبق هذا العام مجموعة اعمال الى منة شلبي جعلتها فى مقدمة الفنانات المتواجدات على الساحة فقد قدمت عدد من الاعمال الهامة مثل عن العشق والهوى ، وأحلى الاوقات ، واحد من الناس ، بعد الموقعة ، الاولة فى الغرام ، هى فوضى ، انت عمرى ، بدل فاقد .

تنوعت اعمال منة شلبي خلال مشوارها الفنى فبجانب الاعمال السابق ذكرها والتى يتم تصنيفها بـ الدرامية ، فقد قدمت منة شلبى عدد من الافلام الكوميدمية الناحجة مثل كدة رضا ، فى محطة مصر ، بيبو وبشير .

منة شلبى نوارة السينما

بدأت منة شلبي فى عام 2015 تقديم نوعية أعمال مختلفة وباسلوب واداء تمثيلى تميز بالنضج والاحترافية ، فقد قدمت اولى بطولاتها السينمائية نوارة ، والذى حصدت من خلاله العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات العربية .

رغم ان فيلم نوارة كان البطولة المطلقة لـ منة شلبي فى عالم السينما ، الا انها لم تقع فى الفخ الذى من الممكن ان ينصب لاى ممثلة وهو حلم البطولة المطلقة ، لذا فقد أدركت انها ممثلة ويجب ان تلعب عشرات الشخصيات وتترك بصمة فنية وارث فنى الى الجمهور ، لذا فنجد انها وافقت على المشاركة بدور صغير من حيث المساحة وليس الاهمية فى الاصليين .

ثم تشارك منة شلبي فى بطولة عدد من الافلام سواء الكوميديا أو التراجيديا فى السينما مثل الانس والنس ومؤخراً الجريمة ومن أجل زيكو وتراب الماس وخيال ماته .

منة شلبي

مسلسلات منة شلبى

لـ منة شلبي تجربة فى مجال الدراما التليفزيونية مختلفة ، فقد قدمت عدد من الأعمال الهامة مثل حارة اليهود وواحة الغروب والذى قدمت من خلال دور من أفضل ادوارها .

منة شلبي حين صرحت انها ليست ممثلة موسم محدد ، وقد كانت تقصد انها لا تتعمد ان تطل على جمهورها بعمل خلال شهر رمضان الكريم من اجل التواجد فقط ، وهذا يعيدنا الى ان منة شلبى ممثلة ذات تفكير ورؤية فنية مختلفة ، لذا فنجد انها قدمت مجموعة من الاعمال على المنصات كانت موقفة ومختلفة مثل مسلسل لية لا2 ، والذى نجحت من خلاله فى احداث حراك مجتمعى ، واثبت منة شلبي المقولة الشهيرة والصحيحة ان الفن يحدث تغير فى المجتمع ، فقد ارتفع عدد طلبات كفالة الاطفال بعد عرض مسلسلها .

منة شلبي

منة شلبي كانت فنانة مجتهدة ومخلصة لفنها ، لذا فقد كان من الطبيعى ان تكافأه على هذا الاجتهاد وان يتم ترشيحها لجائزة ايمى العالمية كأول ممثلة مصرية ترشح لهذه الجائزة عن دورها مسلسل فى كل اسبوع يوم جمعة ، والذى قدمت من خلاله اداء نموذجى للممثلة المؤهوبة ، فلم تؤدى منة شلبى الدور من خارجياً بل تعمقت داخل تلك الشخصية كعادتها فى ادائها للشخصيات وتحديداً فى العشر سنوات الأخيرة .