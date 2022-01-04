منة شلبى تفتتح الموسم السينمائى لـ 2022 بـ فيلمين دفعة واحدة

خلال الساعات القادمة يتم طرح فيلمين سينمائيين جديدين ، حيث يعدان أولى الأفلام السينمائية التى تسقبلها دور العرض السينمائية فى عام 2022، وتشارك فى بطولة العملين الفنانة منة شلبى .

العمل الأول والذي من المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية هو فيلم الجريمة، ويقوم ببطولته كل من أحمد عز ومنة شلبى، ويعد الفيلم هو التعاون الثالث الذى يجتمع فيه أحمد عز مع الفنانة منة شلبى ، حيث سبق وأن قدما معاً كل من فيلم “ شباب تيك واى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد ” .

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم - الدور الذى يلعبه أحمد عز - ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرين، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز ، ومنة شلبى من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني.

أما ثانى الأعمال السينمائية التى ستطرح فى اليوم ذاته، 5 يماير هو فيلم من بطولة منة شلبى إيضاً ، وهو من أجل زيكو ، والعمل تدور أحداثه فى أطار كوميدى .

الماراثون الرمضانى :

فيلم “من أجل زيكو” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تخوض منة شلبى ، الماراثون الرمضانى القادم من خلال مسلسل بطلوع الروح ، وهو من إخراج كاملة أبو ذكرى ، ومن تأليف محمد هشام عبية ، ويشارك فى بطولة العمل كل من إلهام شاهين وأحمد صلاح السعدنى وأحمد داوود، ومن المقرر تصوير العمل كاملاً فى لبنان ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط .