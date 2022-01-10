رئيس مدينة دسوق:أنشأنا صفايات الأمطار الجديدة ونحل مشكلة الصرف الصحى ..صور

تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال بدء وضع طبقة الأسلفت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف ( الجمهورية ميدان الساعة دابر الناحية الكوم الأحمر ) وتم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الأسلفت بالاضافة لسحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة .



وقال عبد الستار، إن الرصف تم اليوم عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف وإنشاء صفايات الأمطار الجديدة وحل مشكلة الصرف الصحى و فرد طبقة الأساس ورفع البيارات وإنشاء صفايات المطر والتأكد من سلامة البنية التحية والمرافق .



جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، أحمد عيسى، محاسب أحمد سلطان، محاسب وليد فاروق، رئيس حى شمال، أشرف داود ، المهندس حسن الطرواي، مدير الإدارة الهندسية المهندس أشرف سعود مدير إدارة المشروعات بالإدارة الهندسية، وفريق العمل بالإدارة والمتابعة الميدانية.



يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً ، بمتابعة أعمال الرصف والخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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