محافظ سوهاج يشهد مؤتمر الطريق نحو المهنية السياحية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مؤتمر الطريق نحو المهنية السياحية، والذي نظمته الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية القوى العاملة، بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية بسوهاج.

وذلك بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من شباب المحافظة، وممثلي شركات السياحة والفنادق السياحية بسوهاج.

وأكد المحافظ ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات اكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء سوهاج في مجال السياحة، وترسيخ موقع سوهاج على الخريطة السياحية، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وأشار إلى تركيز الدولة على محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية، وقطاعات الصناعة، والزراعة، ومختلف القطاعات الأخرى، مؤكدا أهمية البنية الأساسية المتكاملة في تحقيق السياحة لمردود اقتصادي يسهم في توفير فرص العمل للشباب بالتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي.

ومن جانبه وجه النائب خالد أبو الوفا الشكر للسيد المحافظ على مجهوداته الداعمة للقطاع السياحي، وكافة القطاعات بالمحافظة، معربا عن شكره للقيادة السياسية على الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

ولفت إلى أهمية القطاع السياحي في تنمية العائد الاقتصادي، وصناعة المستقبل في سوهاج، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار في العنصر البشري.