انفوجراف.. محمد الأمين يتصدر البحث عن جوجل وبسنت خالد تتذيل القائمة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول أبرز القضايا التي تهم الرأي العام المصري وتم البحث عنها على محرك البحث جوجل خلال الفترة من ٢ الى ٨ يناير .



وأوضح الانفوجراف أن خلال رصد أبرز القضايا التي تهم الرأي العام المصري وتم البحث عنها على محرك البحث جوجل، ظهر أن القبض على رجل الأعمال محمد الأمين، واحتفاء شركة جوجل بذكرى ميلاد عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج من أبرز القضايا اهتمامًا لدى المصريين.

وأشار الانفوجراف الى أنه تم البحث عن القبض على رجل الأعمال محمد الأمين ١٠٥ الف مرة فيما تم البحث عن ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج١٠٠ الف مرة .

وتابع الانفوجراف أنه تم البحث أيضا عن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ٦٠ الف مرك بينما تم البحث عن بسنت خالد و القبض عن المتهمين في واقعة ابتزازها ٥٢ الف مرة.