مزيج من كورونا والانفلونزا.. طرق انتقال فلورونا بين الناس

فلورونا هي حالة يصاب فيها الشخص بعدوى الإنفلونزا وعدوى فيروس كورونا COVID-19 في الوقت نفسه، لكنه ليس نوعًا جديدًا من فيروس كورونا.

ونظرًا لأن كلا من الإنفلونزا و فيروس كورونا، من أمراض الجهاز التنفسي، يمكن اعتبار أعراض كلا المرضين من أعراض فلورونا، كما يمكن لأعراض مثل الحمى والسعال والتعب وسيلان الأنف والتهاب الحلق أن تشير على الأرجح إلى عدوى مزدوجة.

طريقة انتقال فلورونا

ونظرًا لأن كلا المرضين عبارة عن عدوى في الجهاز التنفسي، فإن انتقالهما متشابه أيضًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ينتشر كل من فيروس كورونا COVID-19 والإنفلونزا عن طريق الرذاذ والهباء الجوي عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث أو يغني أو يتنفس.

يمكن للقطرات والهباء الجوي أن تهبط في عيون أو أنف أو أفواه الأشخاص القريبين - عادةً على بعد متر واحد من الشخص المصاب، ولكن في بعض الأحيان على مسافة أبعد.

ويمكن أن يصاب الأشخاص أيضًا بكل من متحور فلورونا والإنفلونزا عن طريق لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم دون تنظيف أيديهم.

وقال نداف دافيدوفيتش، مدير كلية الصحة العامة في جامعة بن جوريون في إسرائيل، إنه من الممكن الإصابة بكلا المرضين في نفس الوقت، ويمكن أن تكون كلا من الإنفلونزا و متحور فلورونا COVID-19 قاتلة.