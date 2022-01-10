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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كل ما تريد معرفته حول متحور دلتا كرون وخطورته

دلتا كرون
دلتا كرون

مع موجة جديدة من انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم، ومع حالة من الذعر أثارها الإعلان عن اكتشاف السلالة المتحورة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا، تبقى المعلومات قليلة عن قدرة اللقاحات على التصدي لهذه السلالة، وتبقى المتحورة "دلتا" هي الأكثر تفشيا. 

 

فهل هناك ما يكفي من المعلومات لمعرفة أي السلالتين أشد خطورة؟

 

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أبرزها السعال وسيلان الأنف.. أعراض أوميكرون

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عضو اتحاد مكافحة العدوى: أوميكرون قد يكون بداية النهاية لـ كورونا.. فيديو

 

وقال مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئية بجامعة قبرص، أن المتحور الجديد، الذي أطلق عليه اسم "دلتا كرون"، له أساس جيني مماثل لنسخة "دلتا" لكنه يتضمن أيضا طفرات عديدة يحتوي عليها متغير "أوميكرون".

 

وأكد أنه تم العثور على عدد كبير من الطفرات التي تم تسجيلها سابقا فقط في حالات الإصابة بسلالة أوميكرون، وتم رصد 10 طفرات في العينات المجموعة في قبرص من أصل حوالي الـ30 التي تتضمنها سلالة "أوميكرون".

 

كما أن أوميكرون الأسرع انتشارًا بين المتحورات لكن أقلهم خطرًا ،متابعًا أن متحور دلتا يسبب أعراض شديدة ويعتبر أشد سلالات كورونا خطورة.

اوميكرون دلتا كرون فيروس كورونا أعراض أوميكرون اخبار الصحة

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