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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لآيفون وأندرويد .. 3 ميزات مذهلة في تطبيق واتسآب

3 ميزات مذهلة في
3 ميزات مذهلة في تطبيق واتسآب

أطلق تطبيق الدردشة واتسآب عددا كبيرا من الميزات المذهلة والغير موجودة في أى تطبيق مراسلة آخر في محاولة منه للاستحواذ مرة أخرى ومنافسة التطبيقات التى استطاعت مؤخرا جذب ملايين المستخدمين، وسحب البساط من تحته.

 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هناك عددا من الميزات في تطبيق واتسآب التى تعتبر الأبرز في واتسآب والتى تم إتاحتها لهواتف آيفون وأندرويد مؤخرا، والمتعلقة بإخفاء الرسائل وكذلك تخزينها بالإضافة إلى ميزات أفضل متعلقة بالتحكم في الرسائل الصوتية:  

 

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تفعيل ميزة إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة أو إخفاؤها بعد 90 يوما

 

وأعلن تطبيق واتسآب عن ميزة جديدة للخصوصية، لإعطاء المزيد من التحكم حيث أتاح التطبيق ميزة إخفاء الرسائل مع عدد أكبر من الخيارات، حيث وسمح للمستخدمين بتفعيل ميزة إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة من المحادثة أو إخفاؤها بعد 90 يوما، إلى جانب خيار إخفاء الرسائل بعد 7 أيام والتى قام بتقديمها العام الماضى.

 

وتعمل ميزة إخقاء رسائل واتسآب على تمكين الميزة افتراضيًا لجميع الدردشات الجديدة، حيث  كان على المستخدمين تفعيل إخفاء الرسائل يدويًا لكل محادثة جديدة مع فرد آخر.

 

معاينة الرسائل الصوتية:


هذه واحدة من أحدث الميزات التي أعلن عنها تطبيق المراسلة الأشهر خلال 2021، وباستخدامها سيتمكن مستخدمو واتسآب من تشغيل رسائلهم الصوتية وإيقافها مؤقتا والاستماع إليها قبل إرسالها، وفي السابق، لم يكن لدى المستخدمين خيار تشغيل الرسائل الصوتية حيث كان يتعين عليهم تسجيلها وإرسالها على الفور.

 

ميزة إدارة مساحة التخزين:


قدم واتسآب نسخة محسنة من أداة إدارة التخزين بالتطبيق، والتي تتيح لمستخدميه التحقق من الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى المعاد توجيهها، من خلال تبويب مخصص في قسم إدارة التخزين من أجل حذفها لتقليل مساحة التخزين التي يحتلها التطبيق على الهاتف.

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