كيف تعرف إذا كان يتم التجسس عليك في واتسآب .. وخطوات تأمين حسابك

يواجه مستخدمو واتسآب اختراقات عديدة ومحاولات كثيرة للتجسس عليهم وعلى رسائلهم الخاصة وكذلك محاولة سرقة الصور الشخصية والرسائل المهمة الموجودة على التطبيق، وذلك من خلال عدد من الطرق التي قد لا يعرفها المستخدم.

وبحسب موقع Technique How فإن واتسآب في الفترة الأخيرة أصبح من أكثر التطبيقات التي تتعرض للتجسس والاختراق، حيث يجب على المستخدمين الانتباه جيدا لمعرفة الطرق التى يمكنك للهاكرز التجسس عليهم في واتسآب وكذلك الطرق التى يجب عليهم معرفتها عند تعرضهم للاختراق، والأهم من ذلك هو كيفية تأمين حسابهم على واتسآب:

كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب؟

كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب وخطوات تأمين حسابك

لايمكنك تسجيل الدخول على واتسآب

وتعتبر العلامة الأكيدة على أن هناك أحد ما يتجسس عليك في واتسآب هي أنه لايمكنك تسجيل الدخول على واتسآب WhatsApp على أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت لذلك إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إلى حسابك أو لم تتمكن من إجراء مكالمة ، فلابد أن هناك أحد ما يستخدم حسابك.

استخدام التطبيقات الشبيهة بواتسآب

وهناك تطبيقات كثيرة شبيهة بواتسآب على رأسها FMWhatsApp وعند تحميل شبيه واتسآب يستطيع فيروس Trojan طروادة الدخول إلى تطبيقات أندرويد ويتخفة فيها ويقوم بسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين وكذلك الحسابات البنكية.



ويسمح شبيه واتسآب والمسمى ب FMWhatsApp بتخصيص التطبيق بموضوعات مختلفة ، وتخصيص الرموز ، وإخفاء الميزات مثل آخر ظهور ، وحتى إلغاء التنشيط ميزات مكالمات الفيديو، الأمر الذي يغري المستخدمين باستخدامه دون علمهم بخطورة تحميله على بياناتهم.

التجسس من خلال واتسآب ويب



من الممكن أن يتجسس عليك أحد الأشخاص من خلال WhatsApp Web واتسآب ويب، وفي هذه الحلة افتح تطبيق واتساب ثم انقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة ، ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار الأجهزة المرتبطة، وستظهر إليك الصفحة الجديدة ما إذا كان حسابك متصلا على جهاز آخر قم بتسجيل خروجك من الأجهزة الغير معروفة، أما إذا ظهرت لك الصفحة شاشة رمز الاستجابة السريع فأنت في مأمن.

عدم ظهور رمز QR عند فتح واتسآب

ويجب عليك افتح قائمة الإعدادات واضغط على WhatsApp Web ، ثم ادخل على رابط web.whatsapp والتسجيل برمز الاستجابة السريعة واستخدام WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، إذا ظهر رمز الكود فإن رسائلك محمية ولا يتجسس أحد عليك ، وإذا لم يظهر لك الرمز الكودى فإن فهذا يعنى أن أحد الأشخاص يتجسس عليك.



استخدام تطبيقات التجسس



وواحدة من أشهر طرق التجسس التى يمكن من خلالها التجسس على المستخدمين في واتسآب هي استخدام تطبيقات مثل تطبيق Spyic و Spyier وهى تطبيقات تجسس سريع لهواتف أندرويد، تستمتع بها الملايين من المستخدمين في أكثر من 190 دولة، وتقوم بالتجسس على هاتف مستهدف سرا من خلال ميزة وضع التخفى لإخفاء الرمز الخاص به بعد إعداده دون تنبيه المستخدم لذلك، ومصممة لجلب كل التفاصيل التي تحتاجها من جهاز المستهدف مثل المكالمات والرسائل.



إجراءات فورية يجب تنفيذها عند اختراقك على واتساب :

كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب وخطوات تأمين حسابك



1- تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المسجل عليها حسابك على واتساب في القائمة أسفل WhatsApp Web.

2- اغلق جميع تطبيقاتك لمنع الأشخاص غير المعروفين من الوصول إلى تطبيقاتك.

3- لا تقم بمشاركة رمز تنشيط WhatsApp واتساب المكون من 6 أرقام إذا جاءت لك رسالة على هاتفك بإدخال الأرقام لأنك بذلك تخاطر بالتعرض للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتساب من خلال [email protected] لإلغاء تنشيط حسابك .

4- في حالة التأكد من اختراقك بالفعل ، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected] وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه لمدة 30 يومًا.

5- يمكنك إعادة تنشيط نفس رقم WhatsApp على حساب مختلف بمجرد حصولك على بطاقة SIM مكررة، وعندما تطلب إعادة التنشيط ، سيرسل لك واتساب رمزًا مكونًا من 6 أرقام يتعين عليك إدخاله، وبمجرد إدخال الرمز ، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك.

كيفية تأمين حساب واتسآب

كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب وخطوات تأمين حسابك

الحذر من رسالة خطيرة مكونة من 6 أرقام



وهناك رسالة خطيرة عبارة عن 6 أرقام يتم إرسالها إلى هواتف المستخدمين عبر رسائل SMS ، وهى في الحقيقة رقم كود التحقق من واتسآب والخاصة بالمستخدم فقط ، وبعدها يقوم الهاكرز بالاتصال على رقم الشخص الذى تم إرسال الرسالة له، وعند استجابة المستخدم للمتصل وتنفيذ طلبه بإرسال ال 6 أرقام يتم اختراق مستخدم واتسآب فورا ، وسرقة جميع بياناته الشخصية بما فيها الرسائل والصور والتي يمكن من خلالها التحكم في حساباته البنكية.



تشفير تطبيق واتسآب برقم سرى

ويمكن فعل ذلك من خلال فتح التطبيق ثم الانتقال إلى الإعدادات Settings ثم الحساب Account وبعد ذلك التحقق بخطوتين ثم القيام بكتابة رمز مكون من 6 أرقام وثم التأكيد عليها مرة أخرى، وعند فتح التطبيق في كل مرة سيطلب منك إدخال الأرقام.

عدم مشاركة رموز التحقق الخاصة بحسابك على واتسآب مع أحد

حيث يجب عليك تذكر أن مسؤولي واتساب لن يطلبوا منك أبدا تقديم معلومات خاصة عبر رسائل الدردشة أو الرسائل النصية أو مكالمات هاتفية