عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تعرف إذا كان يتم التجسس عليك في واتسآب .. وخطوات تأمين حسابك

كيف تعرف أنه يتم
كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب وخطوات تأمين حسابك

يواجه مستخدمو واتسآب اختراقات عديدة ومحاولات كثيرة للتجسس عليهم وعلى رسائلهم الخاصة وكذلك محاولة سرقة الصور الشخصية والرسائل المهمة الموجودة على التطبيق، وذلك من خلال عدد من الطرق التي قد لا يعرفها المستخدم.

 

وبحسب موقع Technique How فإن واتسآب في الفترة الأخيرة أصبح من أكثر التطبيقات التي تتعرض للتجسس والاختراق، حيث يجب على المستخدمين الانتباه جيدا لمعرفة الطرق التى يمكنك للهاكرز التجسس عليهم في واتسآب وكذلك الطرق التى يجب عليهم معرفتها عند تعرضهم للاختراق، والأهم من ذلك هو كيفية تأمين حسابهم على واتسآب:

سويسرا تحظر استخدام "واتساب" وتطبيقات المراسلة المشفرة

واتساب يختبر ميزة جديدة لمستخدميه على آيفون.. تعرف عليها

كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب؟ 

How to keep WhatsApp chats safe - Times of India
كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب وخطوات تأمين حسابك  

لايمكنك تسجيل الدخول على واتسآب

 

وتعتبر العلامة الأكيدة على أن هناك أحد ما يتجسس عليك في واتسآب هي أنه لايمكنك تسجيل الدخول على واتسآب WhatsApp على أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت لذلك إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إلى حسابك أو لم تتمكن من إجراء مكالمة ، فلابد أن هناك أحد ما يستخدم حسابك.  

 

استخدام التطبيقات الشبيهة بواتسآب

 

وهناك تطبيقات كثيرة شبيهة بواتسآب على رأسها FMWhatsApp وعند تحميل شبيه واتسآب  يستطيع فيروس Trojan طروادة الدخول إلى تطبيقات أندرويد ويتخفة فيها ويقوم بسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين وكذلك الحسابات البنكية. 


ويسمح شبيه واتسآب والمسمى ب FMWhatsApp بتخصيص التطبيق بموضوعات مختلفة ، وتخصيص الرموز ، وإخفاء الميزات مثل آخر ظهور ، وحتى إلغاء التنشيط ميزات مكالمات الفيديو، الأمر الذي يغري المستخدمين باستخدامه دون علمهم بخطورة تحميله على بياناتهم.  

 

التجسس من خلال واتسآب ويب 


من الممكن أن يتجسس عليك أحد الأشخاص من خلال  WhatsApp Web  واتسآب ويب، وفي هذه الحلة افتح تطبيق واتساب ثم انقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة ، ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار الأجهزة المرتبطة، وستظهر إليك الصفحة الجديدة ما إذا كان حسابك متصلا على جهاز آخر قم بتسجيل خروجك من الأجهزة الغير معروفة، أما إذا ظهرت لك الصفحة شاشة رمز الاستجابة السريع فأنت في مأمن.

 

عدم ظهور رمز QR عند فتح واتسآب

 

ويجب عليك افتح قائمة  الإعدادات واضغط على WhatsApp Web ،  ثم ادخل على رابط web.whatsapp والتسجيل برمز الاستجابة السريعة واستخدام WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، إذا ظهر رمز الكود فإن رسائلك محمية ولا يتجسس أحد عليك ، وإذا لم يظهر لك الرمز الكودى فإن فهذا يعنى أن أحد الأشخاص يتجسس عليك.


استخدام تطبيقات التجسس 


وواحدة من أشهر طرق التجسس التى يمكن من خلالها التجسس على المستخدمين في واتسآب هي استخدام تطبيقات مثل تطبيق Spyic و Spyier وهى تطبيقات تجسس سريع لهواتف أندرويد، تستمتع بها الملايين من المستخدمين في أكثر من 190 دولة، وتقوم بالتجسس على هاتف مستهدف سرا من خلال ميزة وضع التخفى لإخفاء الرمز الخاص به بعد إعداده دون تنبيه المستخدم لذلك، ومصممة لجلب كل التفاصيل التي تحتاجها من جهاز المستهدف مثل المكالمات والرسائل.


إجراءات فورية يجب تنفيذها عند اختراقك على واتساب :

WhatsApp update may bring one big change you&#39;ll love and one you may hate | Express.co.uk
كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب وخطوات تأمين حسابك  


1- تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المسجل عليها حسابك على واتساب في القائمة أسفل WhatsApp Web.

 

2- اغلق جميع تطبيقاتك لمنع الأشخاص غير المعروفين من الوصول إلى تطبيقاتك.

 

3- لا تقم بمشاركة رمز تنشيط WhatsApp واتساب المكون من 6 أرقام إذا جاءت لك رسالة على هاتفك بإدخال الأرقام لأنك بذلك تخاطر بالتعرض للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتساب من خلال  [email protected] لإلغاء تنشيط حسابك .

 

4- في حالة  التأكد من اختراقك بالفعل ، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected]  وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه لمدة 30 يومًا.

 

5- يمكنك إعادة تنشيط نفس رقم WhatsApp على حساب مختلف بمجرد حصولك على بطاقة SIM مكررة، وعندما تطلب إعادة التنشيط ، سيرسل لك واتساب رمزًا مكونًا من 6 أرقام يتعين عليك إدخاله، وبمجرد إدخال الرمز ، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك. 

 

كيفية تأمين حساب واتسآب 

WhatsApp is changing and here&#39;s everything fans of the app need to know | Express.co.uk
كيف تعرف أنه يتم التجسس عليك في واتسآب وخطوات تأمين حسابك  

الحذر من رسالة خطيرة مكونة من 6 أرقام 


وهناك رسالة خطيرة عبارة عن 6 أرقام يتم إرسالها إلى هواتف المستخدمين عبر رسائل  SMS ، وهى في الحقيقة رقم كود التحقق من واتسآب والخاصة بالمستخدم فقط ، وبعدها يقوم الهاكرز بالاتصال على رقم الشخص الذى تم إرسال الرسالة له، وعند استجابة المستخدم للمتصل وتنفيذ طلبه بإرسال ال 6 أرقام يتم اختراق مستخدم واتسآب فورا ، وسرقة جميع بياناته الشخصية بما فيها الرسائل والصور والتي يمكن من خلالها التحكم في حساباته البنكية.


تشفير تطبيق واتسآب برقم سرى

 

ويمكن فعل ذلك من خلال فتح التطبيق ثم الانتقال إلى الإعدادات  Settings  ثم الحساب Account وبعد ذلك التحقق بخطوتين  ثم القيام بكتابة رمز مكون من 6 أرقام وثم التأكيد عليها مرة أخرى، وعند فتح التطبيق في كل مرة سيطلب منك إدخال الأرقام.

 

عدم مشاركة رموز التحقق الخاصة بحسابك على واتسآب مع أحد

 

حيث يجب عليك تذكر أن مسؤولي واتساب لن يطلبوا منك أبدا تقديم معلومات خاصة عبر رسائل الدردشة أو الرسائل النصية أو مكالمات هاتفية

 

واتساب التجسس على واتسآب اختراق واتساب سرقة حساب واتساب اجراءات عاجلة لاسترجاع حساب واتسآب تأمين حساب واتسآب

موضوعات متعلقة

لحماية حسابك من الاختراق.. 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب

تيليجرام يطلق ميزة تفاعلية مهمة تنافس واتساب

قبل الآخرين.. كيفية الحصول على ميزات واتساب الجديدة

للمزيد من الخصوصية.. واتساب يطور ميزة عظيمة تخلصك من المزعجين

ترشيحاتنا

زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة

دعاء نزول المطر للأطفال .. كلمات مأثورة في السنة النبوية

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

دعاء للميت بالرحمة .. أدعية وأذكار رددها في المقابر أو في الصلاة

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ