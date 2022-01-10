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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص في البحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

إحالة 55 موظفا للتحقيق في البحيرة لعدم الانضباط الإداري


شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق، وكذا تكثيف حملات الرقابة على محال تداول المواد الغذائية وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بصحة المواطنين. 
 

ضبط مصنع لمنتجات الألبان غير مرخص


في نفس السياق نفذت مديرية الصحة بالبحيرة حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالبحيرة أسفرت عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان بنطاق مركز المحمودية غير مرخص وغير مستوفى للاشتراطات الصحية. 

كما تبين أن المصنع يدار بدون ترخيص ويقوم بخلط السمن النباتي والزيوت النباتية واضافتها للسمن الطبيعى إضافة مكسبات طعم ورائحة وتعبئتها على انها منتج نهائي من سمن بقري طبيعي 100% مما ينطلي عليه غش وخداع المستهلك. 

وتم الضبط والتحفظ على جميع المنتجات والمواد الخام بإجمالي وزن ٢٠ طن سمن بقري 100,% منتج نهائي و قشدة مالحة منتج نهائي و زيت و شورتنج سمن نباتي ومكسبات طعم و سحب عينات من الكميات المتحفظ عليها وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة.
 
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

البحيرة التموين محافظ البحيرة حملات تموينيه مديرية الصحة مباحث التموين مراكز المحافظة صحة المواطن هشام امنة المواد الغذائية المحمودية منتجات الألبان مديرية الصحة بالبحيرة اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة

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