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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطربة أروى تطرح أغنية قلبى.. اليوم

المطربة اروى
المطربة اروى

نشرت المطربة أروى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن طرح أغنيتها الجديد بعنوان “قلبى” اليوم. 

وقالت أروى : “اليوم الساعه ٨ مساءا بتوقيت السعوديه اغنيتي الجديده قلبى”. 

إطلالة أروى 

نشرت الفنانة اليمنية أروى عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت أروى بإطلالة شتوية نالت فيها إعجاب محبيها، وعلقت على الصورة قائلة: "يوم جميل، كيف يومكم اليوم؟".

وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020.

 

ترينج أروى 

وظهرت أروى؛ داخل منزلها بإطلالة مميزة خطفت بها قلوب متابعيها مرتدية ترينج انيق باللون الاخضر الفاتح وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وأعلنت المطربة أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020. مطوية أمين". 

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