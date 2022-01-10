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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحوث الفلكية تكشف خريطة تساقط الشهب عام 2022.. وإتاحة 4868 بحثا علميا بمركز الخدمات المعرفية في جامعة سوهاج قريبا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليمات صارمة من آثار القاهرة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول
أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 .

مشاركة رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان فى منتدى شباب العالم
يشارك اتحاد طلاب جامعة حلوان متمثل فى الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، وذلك فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تأكيدا لاهتمام الدولة وحرصها على الاستماع لآراء الشباب، وإشراكهم في اتخاذ القرارات، والذي يقام بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ.

البحوث الفلكية تكشف عن خريطة تساقط الشهب لعام 2022
تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال عام 2022 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال حفر مشروع مستشفى 2020 الجديد لعلاج الأورام
أجرى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط زيارة لموقع إنشاء مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام بالمجان والتى تقع فى أرض البيسرى المقابلة للمدينة الطبية لمستشفيات أسيوط الجامعية ومجاروة لمستشفى الإصابات الجامعى الجديد.

وزير التعليم العالي يهنئ عمرو عدلي لاختياره رئيسًا لتحرير إحدى المجلات الدولية
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي، الدكتور عمرو أمين عدلي، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات السابق، وأستاذ بقسم القوى الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لاختياره رئيسًا لتحرير إحدى المجلات العلمية الدولية المرموقة IEEE Transactions on Magnetics (وهي مجلة مُختصة بالتطبيقات المغناطيسية التابعة للمعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات)، مؤكدًا أن استمرار علماء مصر في تولي المناصب القيادية بمختلف الجهات العلمية والبحثية العريقة سيعود بالنفع والفائدة على المجتمع المصري، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح.

قريباً.. إتاحة 4868 بحث علمي بمركز الخدمات المعرفية بجامعة سوهاج
عقد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، اجتماع بأعضاء مركز الخدمات المعرفية بالجامعة، لإتاحة 4868 بحث علمي في العلوم المختلفة ونشرهم على الموقع الإلكتروني للجامعة، ليكونوا في متناول الباحثين والدارسين.

 

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