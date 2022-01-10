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أخبار البلد

ضمن المنظومة الطبية الذكية..

نقيب المهندسين: تطبيق "نقابتي" يحقق طفرة غير مسبوقة

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

شهد تطبيق "نقابتي" بمشروع المنظومة الطبية الذكية والتي أنشأته لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين طفرة كبيرة وغير مسبوقة حيث بلغ عدد المشتركين الذين جددوا اشتراكهم بمشروع الرعاية الصحية لعام جديد أو من يشارك للمرة الأولى (51468) مشتركًا، وذلك منذ فتح باب الاشتراك في 12 ديسمبر 2021 وحتى 7 يناير 2022 وبهذا الرقم يتخطى عدد المشتركين خلال شهر واحد نصف عدد المشتركين في المشروع عن العام الماضي بأكمله والذي كان قد بلغ (114000) مشترك مما يعد طفرة غير مسبوقة.

وأعرب المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، عن بالغ سعادته بالتقدم الذي يشهده التطبيق ومدى تفاعل المهندسون معه، حيث تلقي ضاحي رسالة أرسلتها "مريم جلال فرج" زوجة المهندس محمد سلامة عبدالحليم أبوزيد، حملت برقية شكر وعرفان موجهة إلى نقيب المهندسين تعرب فيها عن سعادتها بالانتهاء من إجراءات التجديد في أقل من عشر دقائق، مؤكدة على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمهندسين وحسن تعاون العاملين بالرعاية الصحية.

كما تقدم الدكتور مهندس "مصطفى محمود أحمد" بالشكر والتقدير للقائمين على مشروع الرعاية الصحية، مبديًا إعجابه الشديد بسرعة إنجاز إجراءات اشتراكه بالمشروع، لافتًا إلى حسن تعاون العاملين به.

ومن جانبها أعربت السيدة "فايزة محمد عادل صالح" زوجة المهندس "عاطف منير عبدالله" عن امتنانها لنقابة المهندسين والقائمين على مشروع الرعاية الصحية لتسهيل الانتهاء من إجراءات التجديد، حيث تم التجديد لها وهي جالسة مكانها لحالتها الصحية، مقدمة الشكر للعاملين على حسن خلقهم وتعاونهم السريع معها، حيث لم يكن معها وقت الاشتراك الرقم القومي لزوجها وبدورهم سهلوا عليها إجراءات الاشتراك.

في نفس السياق أكد المهندس نقيب المهندسين، أن المنظومة الطبية الذكية بالنقابة هي حزمة من البرامج التشغيلية من أجل تقديم منتج متكامل للحصول على الخدمات الطبية للمشتركين ببرنامج الرعاية الصحية التكافلي لتسهيل الحصول على الخدمات والاستفسارات بدون الحاجة إلى الذهاب للنقابة عن طريق (البطاقة الطبية للمهندس وتابعيه مزودة بشريحة إلكترونية لا تلامسية صالحة لمدة خمس سنوات، وبورتال طبي (بوابة إلكترونية) تعمل لدى الجهات العلاجية تسمح بالموافقات الطبية لحظيًا دون الحاجة إلى الذهاب للنقابة بتكنولوجيا لدى الجهات العلاجية (NFC-QR-URL)، ومركز خدمة عملاء "كول سنتر" يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فريق دعم فني متواجد بالنقابة طوال أيام الأسبوع، وإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية على كافة أنظمة التشغيل كتطبيق على الهاتف المحمول).

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نقابتي نقيب المهندسين هاني ضاحي المنظومة الطبية الذكية الرعاية الصحية نقابة المهندسين

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