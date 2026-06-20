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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أغذية تساعد على التركيز.. نصائح غذائية لطلاب الثانوية| تفاصيل

الأغذية
الأغذية
هاني حسين

كشفت الدكتورة أمنية شيرين، أخصائية التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، عن أبرز الأطعمة التي تساعد على تحسين التركيز والأداء الذهني بالتزامن مع دخول امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز النشاط العقلي، خاصة خلال فترات الامتحانات.

وقالت الدكتورة أمنية شيرين، خلال لقائها مع آية شعيب وسارة سامي ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك مجموعة من الأطعمة المتوفرة بسهولة وتسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المخ وتحسين التركيز، مشيرة إلى أن المكسرات، إلى جانب التوت والفراولة، تعد من أهم الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة التي تدعم وظائف الدماغ وتعزز الأداء العقلي.

وأضافت أن الكاكاو والشوكولاتة الداكنة من أفضل الخيارات الغذائية، لاحتوائهما على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات والفلافانولات، وهي مركبات تساعد على تحسين تدفق الدم إلى المخ، مما ينعكس إيجابًا على التركيز والانتباه.

وأوضحت أن الكاكاو يحتوي على كمية معتدلة من الكافيين، إلى جانب مادة «الثيوبرومين» التي تعمل كمنبه طبيعي يعزز الانتباه، كما يحتوي على الحمض الأميني «التريبتوفان» الذي يتحول داخل الجسم إلى «السيروتونين»، وهو ما يسهم في تحسين الحالة المزاجية.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالأغذية المخمرة، مثل الزبادي البلدي واللبن الرائب، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على صحة الدماغ.

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