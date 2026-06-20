تجهيز 7 لجان لامتحانات الثانوية العامة لاستقبال 2012 طالبًا بالوادي الجديد

أعلن الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أن المحافظة تضم نحو 2012 طالبا وطالبة موزعين على عدد 7 لجان في امتحانات ثانوية عامة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية كمواد غير مضافة للمجموع، مشيرًا الى أهمية توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب مع المتابعة المستمرة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يضمن انتظام الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب والقائمين على أعمالها.

رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية اللجان

وأشار قناوي، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية اللجان والاستراحات المخصصة للقائمين على أعمال الامتحانات، واستيفائها لكل الاشتراطات التأمينية والفنية اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات، بحان عقد لقاء مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العام والتأكد من توفير جميع الاحتياجات اللازمة لبدء الامتحانات في أجواء مناسبة.

وأكد ضرورة توفير بيئة منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وحق الطالب في الهدوء والاستقرار داخل لجنة الامتحان والتزام الجميع بكل المسئوليات والمهام المكلفين بها مع التركيز، وتحمل المسؤولية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن أي توتر، وحال رصد أي سلبيات أو ما من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات والتعامل معها وحلها على الفور، والتصدي بحزم لأي تجاوزات للإخلال بأعمال الامتحانات أو أي محاولات للغش يكل أشكاله وحال رصد أي مشكلة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.