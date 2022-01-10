عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأعلى للثقافة يعلن اسم الفائز لتمثيل مصر فى بينالى فينسيا للفنون 2022

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، عن نتيجة مسابقة "اختيار تمثيل مصر فى بينالي فينيسيا للفنون في دورته التاسعة والخمسين لعام 2022، وفوز العمل الفني "كجنة عدن للمختارين - Eden Like Garden " المقدم من المتسابقين (فريق العمل : محمد شكري، وئام المصري، أحمد الشاعر) ليكون هو المرشح لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للفنون لهذه الدورة، وكانت التيمة الخاصة بالبينالي "The Milk Of Dreams"، وتقام تحت الإشراف الفني للفنانة الإيطالية  Cecilia Alemani .
 

وكانت لجنة المعارض المنبثقة من لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس اقترحت أن يتم اختيار تمثيل مصر في بينالي فينيسيا هذا العام من خلال إطلاق مسابقة بشروط محددة أعلن عنها المجلس في نهاية سبتمبر 2021 وتم غلق باب التقدم لها في منتصف نوفمبر 2021، واستعانت اللجنة بنخبة من الحكماء والخبراء في مجالات فنية مختلفة للمشاركة في لجنة تحكيم المسابقة لاختيار المشروع الفائز وقد اختارت لجنة التحكيم بالإجماع العمل السالف ذكره ليشارك باسم جمهورية مصر العربية هذا العام  في بينالي فينسيا.

 

المجلس الأعلى للثقافة بينالي فينيسيا للفنون محمد شكري الدكتور هشام عزمي لجنة الفنون التشكيلية والعمارة

ترشيحاتنا

بتقنية الهولوجرام..اينشتاين يناقش نجوم الفن في منتدى شباب العالم.. شاهد

بعد تزايد إصابات كورونا بالفريق.. المغرب يستدعي أشرف بن شرقي لأمم أفريقيا

حكيمي يقود تشكيل المغرب أمام غانا في كأس أمم أفريقيا

دخول ابنة مطرب شهير العناية المركزة ويطلب الدعاء لها

من منتدى شباب العالم ..رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر للبنان

بعد ضبط عاطل بسوهاج|احذر.. تداول هذه العملات يقودك للسجن وغرامة مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رئيس تحرير موقع صدى البلد ينعى الراحلة نوران عطا الله المدير التنفيذي لشركة الغنيمي

الكويت: 50% تخفيضا في أعداد العاملين بمقرات الحكومة لمكافحة كورونا

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

التحريات: وفاة نوران عطالله "موظفة" في حادث تصادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

فيديو

بعد تصريح البكبورت.. طليق نيللي كريم يخرج عن صمته ويرد على إساءاتها "فيديو"

ادعوا لهم بالرحمة.. 5 مشاهير رحلوا في بداية العام الجديد

وداع مهيب للإعلامي وائل الإبراشي.. انهيار الأهل وصدمة زملائه.. فيديو

عاصفة ودرجة الحرارة صفر .. تحذير عاجل من الأرصاد |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ