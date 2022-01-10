الأعلى للثقافة يعلن اسم الفائز لتمثيل مصر فى بينالى فينسيا للفنون 2022

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، عن نتيجة مسابقة "اختيار تمثيل مصر فى بينالي فينيسيا للفنون في دورته التاسعة والخمسين لعام 2022، وفوز العمل الفني "كجنة عدن للمختارين - Eden Like Garden " المقدم من المتسابقين (فريق العمل : محمد شكري، وئام المصري، أحمد الشاعر) ليكون هو المرشح لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للفنون لهذه الدورة، وكانت التيمة الخاصة بالبينالي "The Milk Of Dreams"، وتقام تحت الإشراف الفني للفنانة الإيطالية Cecilia Alemani .



وكانت لجنة المعارض المنبثقة من لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس اقترحت أن يتم اختيار تمثيل مصر في بينالي فينيسيا هذا العام من خلال إطلاق مسابقة بشروط محددة أعلن عنها المجلس في نهاية سبتمبر 2021 وتم غلق باب التقدم لها في منتصف نوفمبر 2021، واستعانت اللجنة بنخبة من الحكماء والخبراء في مجالات فنية مختلفة للمشاركة في لجنة تحكيم المسابقة لاختيار المشروع الفائز وقد اختارت لجنة التحكيم بالإجماع العمل السالف ذكره ليشارك باسم جمهورية مصر العربية هذا العام في بينالي فينسيا.