مد أجل الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث المرج

قررت الدائرة 4 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم السيد عبد المجيد محمد علي من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، والمتهم فيها بالتجمهر والقتل والشروع فيه وحيازة سلاح بدون ترخيص وذلك لجلسة الخميس المقبل الموافق 13 يناير الجاري لإتمام المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح و أحمد مصطفي.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عام وتم القاء القبض عليه وقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته امام الدائرة الرابعة إرهاب.

وكان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الإنضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.