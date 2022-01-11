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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-1-2021

سعر لذهب
سعر لذهب

شهد سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11-1-2022، استقرارا بعد زيادته أمس  بمقدار جنيهين اثنين على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة  في محلات الصاغة.


وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا  نحو 789 جنيها .

و سجل سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو 902 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو676 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو 526 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6312 جنيها، و أوقية الذهب نحو 28.043 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 901.714 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية. 

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم

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