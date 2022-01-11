وظائف خالية للمعلمين في مدرسة الرسمية الدولية بطنطا

أعلنت المدر سة الرسمية الدولية بطنطا ، عن وظائف خالية عندها لـ المعلمين و الاخصائيين ، وفي هذا الصدد أصدرت بيانا رسميا لإعلان التفاصيل.

حيث أوضحت المدرسة الرسمية الدولية بطنطا ، أن الوظائف الخالية تتمثل في :

معلم لغة عربية

اخصائى مكتبة

تربية رياضية (معلمه)

وقالت المدرسة الرسمية الدولية بطنطا ، أن شروط التقدم لـ الوظائف المعلنة تتمثل في :

اجادة اللغة الانجليزية

اجادة الحاسب الالى اجادة تامة

ان يكون المتقدم على راس العمل بوزارة التربية والتعليم

السن لا يزيد عن 45 عام

يفضل من لدية خبرة التدريس بالمدارس الدولية

ويمكن لمن يهمه الأمر التقديم في الوظائف المعلنة في المدرسة الرسمية الدولية بطنطا من خلال الضغط هنا ، علما بأن آخر موعد للتقديم الخميس الموافق 27 يناير 2022م

جدير بالذكر ، أن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية الدولة، وتعمل بالنظام البريطاني ، وهو مشروع كبير ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

وتعد المدارس الرسمية الدولية، أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.

ويبلغ عدد المدارس الرسمية الدولية 16 مدرسة موزعين على المحافظات التالية: محافظة القاهرة "زهراء مدينة نصر، مصطفي النحاس، الشروق، العاصمة الإدارية (لم تبدأ بها الدراسة بعد)"، وفي محافظة الجيزة (أكتوبر 1، أكتوبر 2، أكتوبر 3)، وفي محافظة القليوبية (العبور) ، وفي محافظة الشرقية (العاشر من رمضان)، وفي محافظة الغربية (طنطا) وفي محافظة الدقهلية (المنصورة)، وفي محافظة بورسعيد (بورسعيد 1، بورسعيد 2)، وفي محافظة الإسكندرية (المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية)، والمدرسة الرسمية الدولية بمحافظة كفر الشيخ، والمدرسة الرسمية الدولية بمحافظة دمياط.

وتعمل المدارس الرسمية الدولية على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.