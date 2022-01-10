القوى العاملة بالشيوخ: ناقشنا 40 بندا بقانون العمل الجديد وتوفير وظائف مناسبة

حرصا على مصلحة العمال

أكد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن علاقات العامل بصاحب العمل أصبحت مختلفة عن الوضع سابقا، والعامل الآن مختلف عن العقود السابقة وبات مثقف ومنفتح على العالم، مشيرا إلى أنهم راعوا في مناقشة تعديلات قانون العمل أن تكون الوظائف متوفرة ومناسبة للجميع.

وأشار عبد الخالق عياد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم ناقشوا 40 بندا من بنود قانون العمل الجديد وحرصوا فيها على مصلحة العمال، موضحا أنهم درسوا في لجنة القوى العاملة قانون العمل القديم جيدا لتلافي مشكلاته في القانون الجديد.

وتابع: "القانون الجديد خاص بالعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والحكومة ألزمت أصحاب العمل بدفع أجر تأميني للعمال لا يقل عن 2400 جنيه، مشيرا إلى أن نسبة الـ7% للعلاوات في قانون العمل القديم تقترب من نسبة الـ3% في القانون الجديد.