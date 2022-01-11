أخبار التوك شو| حقيقة وفاة وائل الإبراشي بخطأ طبي.. تفاعل السيسي بعد عرض مسرحي عن كورونا.. علاج 25 مليون مواطن من الأمراض المزمنة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الصحة: علاج 25 مليون مواطن من الأمراض المزمنة قلل وفيات كورونا.. فيديو



قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن مصر استطاعت أن تعبر من جائحة كورونا وحققت معدلات نمو بشكل إيجابي على الرغم من الآثار السلبية للجائحة لعدد من دول العالم.

مدحت العدل: نتنازل عن أجورنا في جمعية المؤلفين والملحنين لإنتاج أغاني للمواهب



قال الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، إن دخول الجمعية مجال الانتاج، بهدف اكتشاف أصوات جديدة.



سيلفي مع الحسيني.. الروبوت duet: دوري التوعية بالإجراءات الاحترازية بمنتدى شباب العالم



أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، حوارا مع الروبوت duet المشارك في فعاليات منتدى شباب العالم.

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج على رأس أولويات الدولة.. فيديو



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه مع بداية العام الجديد، تم اطلاق الوثيقة التأمينية للمصريين بالخارج، خاصة بعد وجود مشاكل في عودة جثامين المصريين.

وزيرة الهجرة:المصريون بالخارج يتسابقون في دعم الوطن عند الإعلان عن أية مبادرة..فيديو



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المصريين في الخارج يسرعون في الاستجابة عند الاعلان عن أي مبادرة من القيادة السياسية المصرية، مؤكدة انهم دائما ما يدعمون الوطن.

قرارات جديدة لـ المهن التمثيلية بعد انتشار كورونا بين الفنانين.. فيديو



قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن أمس صدر بيان عن النقابة لجميع جهات الإنتاج من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا والتأكد أن جميع العاملين سواء عمال أو فنانيين حصلوا على تطعيم كورونا.



ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد



شهد الرئيس السيسي فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم .



فراغ كبير.. لحظة انهيار أحمد موسى أثناء حديثه مع زوجة وائل الابراشي



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل مكالمته مع زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، للتأكد من خبر وفاته.

هل وفاة وائل الإبراشي بسبب خطأ طبي.. الطبيب المعالج يحسم الجدل



قال الدكتور مجدي عبد الحميد الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إن الراحل دخل المستشفى في ديسمبر 2020 وكان يتم علاجه في المنزل قبل مجيئه للمستشفى بأسبوعين.

شاهد| تفاعل السيسي بعد عرض مسرحي عن جائحة كورونا بمنتدى شباب العالم



صفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا للعرض المسرحي الأول عن فيروس "كورونا" بمشاركة 14 جنسية مختلفة، خلال افتتاح مسرح منتدى شباب العالم، ضمن فعاليات المنتدى والمسرحية من إخراج المخرج " خالد جمال ".

أحسن ناس تلبس الماسك صح.. ضحك السيسي اثناء مشاهدة مسرحية عن كورونا



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم .

أثناء العرض المسرحي.. السيسي يكمل دعاءً لحفظ المصريين من كورونا



شهد الرئيس السيسي افتتاح مسرح شباب العالم على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

ذهبوا لتغطية أمم أفريقيا.. اعتداء وحشي على 3 صحفيين جزائريين بالكاميرون.. فيديو



ذهبوا لتغطية مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، فتعرضوا للسرقة، 3 صحفيين جزائريين تعرضوا لاعتداء وحشي، بالأسلحة البيضاء فور خروجهم من فندق إقامتهم في مدينة دوالا الكاميرونية، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.