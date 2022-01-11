شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

انتشرمقطع فيديو يوقف القلب على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل يسير في ما يشبه متحف أو حديقة حيوانات وهو يحمل ثعبانًا ضخمًا على كتفيه.

أثار المقطع حيرة وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر رجل يبدو أنه عامل حديقة حيوان هندي، يحمل ثعبانًا ضخمًا فوق كتفيه ويتجول به.

كان المصور يمشي خلفهما على مسافة بعيدة بسبب جسم الثعبان الطويل المسحوب خلف الرجل.

وقد بدا أن الثعبان معتادًا تمامًا على قيام حارس الحديقة بحمله كما لو كان روتينهم اليومي وهما يعرفان بعضهما البعض جيدًا.

وقبل دخول الغرفة، يمكن رؤية الثعبان وهو يبعد رأسه عن سقف باب الغرفة، لتجنب الاصطدام.

أثار الفيديو ذهول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة الأفعى التي لم يروا مثلها من قبل، وأكدوا أن الطريقة التي يحمل بها الرجل الثعبان جعلت جسدهم يقشعر من الرعب.

https://www.instagram.com/reel/CYYxqPyl9-1/?utm_medium=copy_link