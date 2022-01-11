عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

ثعبان
ثعبان

انتشرمقطع فيديو يوقف القلب على وسائل التواصل الاجتماعي  لرجل يسير في ما يشبه متحف أو حديقة حيوانات وهو يحمل ثعبانًا ضخمًا على كتفيه.

 

أثار المقطع حيرة وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر رجل يبدو أنه عامل حديقة حيوان هندي، يحمل ثعبانًا ضخمًا فوق كتفيه ويتجول به.

 

كان المصور يمشي خلفهما على مسافة بعيدة بسبب جسم الثعبان الطويل المسحوب خلف الرجل.

 

وقد بدا أن الثعبان معتادًا تمامًا على قيام حارس الحديقة بحمله كما لو كان روتينهم اليومي وهما يعرفان بعضهما البعض جيدًا.

 

وقبل دخول الغرفة، يمكن رؤية الثعبان وهو يبعد رأسه عن سقف باب الغرفة، لتجنب الاصطدام.

 

أثار الفيديو ذهول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة الأفعى التي لم يروا مثلها من قبل، وأكدوا أن الطريقة التي يحمل بها الرجل الثعبان جعلت جسدهم يقشعر من الرعب.

https://www.instagram.com/reel/CYYxqPyl9-1/?utm_medium=copy_link

ثعبان حديقة حيوان حيوانات حديقة حيوانات ثعبان ا ضخم ا ثعبان سام اخبار المنوعات أخبار الترفيه الهند هندي

موضوعات متعلقة

بشرى.. موعد انطلاق لقاح أوميكرون وحقيقة وجود جرعة رابعة

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

6 قتلى و20 مفقودا.. شاهد.. لحظة سقوط صخرة ضخمة على زورق سياح

قد الكف.. شاهد.. ولادة أصغر رضيعة في الشهر السادس|صور

ترشيحاتنا

زلزال اليوم.. البحوث الفلكية تكشف سبب تكرار الهزات الأرضية

رسالة من رئيس وزراء كندا إلى الرئيس المكسيكي عقب إصابته بكورونا

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

الغزالة positive.. كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس كورونا

بقوة أقل.. البحوث الفلكية تتوقع حدوث توابع لزلزال اليوم

موسيماني يرشح جناح مينيسوتا يونايتد الأمريكي.. ولجنة التخطيط تدرس الموقف بسبب بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

شعرت به مصر.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب قبرص

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى.. موعد انطلاق لقاح أوميكرون وحقيقة وجود جرعة رابعة

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ