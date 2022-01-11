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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

زيرو قمامة.. شاهد أنظف مدينة في العالم| بالصور

نويدا الهند
نويدا الهند

القمامة هي مشهد تود دول العالم أجمع التخلص منه، بل وتعمل على ذلك بالفعل، سواء من خلال التطهير أو فصل المخلفات لإعادة تدويرها.

 

وهو الأمر الذي حققته إحدى مدن الهند متوسطة السكان، فقد حصلت مدينة «نويدا» في الهند على لقب “أنظف مدن العالم”.

 

نويدا هي إحدى المدن العالمية مكتملة التخطيط بالنسبة للسكان والشركات، فالمدينة الرائعة تعد مثالًا يحتذى به للمدن سريعة النمو من خلال انعكاسها المذهل للعزيمة، التصميم والمسئولية.

 

وقد حققت المدينة بالفعل لقب أنظف مدينة متوسطة التعداد في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 3-10 ملايين) في Swachh Survekshan 2021، وهو مسح سنوي للنظافة والصرف الصحي في الهند.

 

علقت «اريتو ماهيشواري» رئيسة حكومة نويدا على مهنئة وطنها باللقب: "احتلت مدينتنا المرتبة الأولى في قائمة أنظف المدن، وآمل أن تعمل جميع المنظمات غير الحكومية بجدية أكبر لتحقيق ذلك.. شكراً جزيلاً لمشروع HCLF's Clean Noida لتأسيس مركز نويدا للتحكم بالقيادة المتكاملة".

 

وأضافت: "إن المرتبة العالية التي حققتها نويدا في استطلاع Swachh Survekshan 2021، هي انتصار إعجازي حيث كانت المدينة خلال عام 2018 في المرتبة 324 وأصبحت في المركز الرابع الآن".

 

جاء اللقب نتيجة لشهور من الجهود المنظمة من قبل مؤسسة HCL، حيث تم إجراء حملات على الأرض واستطلاعات توعوية من الباب إلى الباب لإحداث تغيير في السلوك لدى المواطنين.

 

دربت المؤسسة عمال النظافة بانتظام على كيفية فصل النفايات وأفضل الممارسات لإدارة النفايات الصلبة، كما قاموا بتوزيع صناديق القمامة وعربات التجميع وإطلاق أنشطة تجميل المدينة من خلال فن الجدران والكتابة عليها".

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