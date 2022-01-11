القصة الكاملة| بيخرجوا في عز البرد يشتغلوا.. رحلة لقمة العيش الأخيرة تنتهي في مياه النيل| صور

رحلة مأساوية تضم فتيات وأطفال أعمارهم بين الثالثة عشر والسابعة عشر، يخرجون بصورة يومية من محافظة المنوفية إلي محافظة الجيزة بحثا عن "لقمة العيش"، لمساعدة ذويهم في مصروفات المعيشة، إلا أن ثمانية من بين 23 شاب وفتاة خرجوا فجر الإثنين 10 يناير من محافظة المنوفية قاصدين العمل في الجيزة، وعاد من بينهم أثنين في الأكفان وأبتعلت مياه النهر النيل 6 آخرين.

رحلة العمل كما سردها أهالي المنوفية تبدأ يوميا في الخامسة فجرا، حين يستيقظ الأطفال والفتيات ويخرجون من منازلهم في السادسة صباحا قاصدين سيارة ربع نقل تقلهم عبر معدية القطا من محافظة المنوفية إلي محافظة الجيزة، للعمل في مزارع جمع البيض.

- الرحلة الأخيرة.. سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية في نهر النيل

كعادتهم في الصباح.. أستيقظ ثلاثة وعشرين شاب وفتاة أعمارهم لما تتجاوز بعد العشرون ربيع، بينهم من يخرج للعمل لإحضار مصروفات علاج والده والأخر لمساعدة أهله في مصروفات المنزل، وهناك الفتاة التي خرجت لجلب الأموال لمساعدة أهلها في شراء إحتياجات ومستلزمات زواجها الذي يتبقى عليه شهور قليلة.

تجمع الشباب والفتيات في السيارة الربع نقل مع ساعات الصباح الأولى، وأنطلقت السيارة من مدينة أشمون قاصدة معدية القطا في نهر النيل، وعبرت السيارة إلي محافظة الجيزة كعادتها، وتركت ثلاثة وعشرون روحا بريئة يعملون في الجيزة لجلب الأموال ومساعدة ذويهم.

ومع حلول العصر، أستقل الشباب والفتيات السيارة من جديد قاصدين العودة إلي منازلهم، وكعادتهم اليومية توجهت بهم السيارة نحو المعدية، وما أن وصلت كان في إنتظار بعضهم "الموت"، فما هي إلا لحظات قليلة صعدت فيها السيارة أعلى المعدية ولم تتوقف، فأكملت طريقها إلي المياه وسقطت في نهر النيل.

- البحث عن الضحايا.. توقف رحلات المعدية

سرعان ما تبدلت الأحوال في محيط المعدية، ووصلت سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية، وتم إنقاذ 15 من مرتادي السيارة، ثم إنتشال جثمان شاب يدعى مسعد 13 عام وفتاة تدعى زينب 17 عام، وتوقفت رحلات المعدية حتى بات الخبر في كل منزل بالمنوفية بعدم عودة المعدية وتجمع الأهالي على ضفاف النيل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وأنتقل اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلي موقع الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالاوناش لرفع السيارة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن أي ناجين من الحادث.

- صرخات والدة أحد الضحايا.. ونيران التدفئة

مع مرور الساعات الواحدة تلو الأخر على الحادث، تجمعت الأهالي وأشعلت "نيران للتدفئة" وسط البرد القارص، يتنظرون عودة أبنائهم من رحلة العمل، بين الذهول والصمت والصرخات إختلطت المشاعر، هنا أم تصرخ في إنتظار عودة فلذة كبدها، وهناك أب ينظر إلي المياه في صمت، وأخ وعم وخال، حيث أصابتهم حالة من الهيستريا وأرتفعت أصوات الصراخ والعويل بين الأهالي الذين افترشوا ضفاف النيل في الجيزة والمنوفية.

وصرخت والدة أحد المفقودين قائلة "إبني.. ياريت أموت وهو لأ، إبني في المياه"، مرددة "يامحمد.. هو هيسمع صوتي، وهيحس بأمه ويرد عليا، يارب برد نار قلبي ورجعه ليه يارب"، وجلست الأم المكلومة، على ضفاف نهر النيل تردد "رد عليا يامحمد، ده أنا كنت فرحانة بيك أوي يامحمد، أنت فين يا أبني".

- البحث عن 6 مفقودين.. وتشييع جنازة الشهداء

وأستمرت عمليات البحث في موقع سقوط السيارة الربع نقل من أعلى المعدية، وكشفت التحريات وجود 4 فتيات وشابين مفقودين أسفل المياه حتى الأن وجاري البحث عنهم لإنتشالهم من المياه.

على الجانب الأخر، ووسط حالة من الحزن الشديد شيع أهالي محافظة المنوفية جثامين ضحايا حادث غرق السيارة في نهر النيل، واتشحت محافظة المنوفية بالسواد، تزامنا مع تشييع جثماني الضحايا اللذان كشف شهود العيان عن هويتهم بأن الفتاة تدعى زينب عبدالمولى 17 عام، ونجل خالتها مسعد سعيد 13 عام، خرجا من محافظة المنوفية إلى محافظة الجيزة بحثا عن العمل في إحدى مزارع جمع البيض.

وأضاف شهود العيان، أن الطفل مسعد ضحية الحادث هو الإبن الوحيد لـ والدته ووالده ويخرج للعمل لمساعدتهم، وإبنة خالته الضحية الثانية زينب تعمل لمساعدة أهلها في تجهيز إحتياجات عُرسها الذي كان من المقرر إنعقاده بعض شهور من الحادث.

- تحقيقات في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر

فيما تلقت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

- ضبط قائد السيارة و3 من العاملين في المعدية

وتم القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تفاصيل غرق سيارة ربع نقل في نهر النيل بـ الجيزة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من اعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر، وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان السيارة كانت نقل ٢٣ طفل ١٠ فتيات و١٣ صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة اعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدى موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر ان الاطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية ايطاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لاقلالهم واعادتهم مرة اخرى لمنازلهم وقالت التحريات إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.

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