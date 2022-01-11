أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12030 نقطة.. كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2157 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14380 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4752 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3381 نقطة.

