شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلى لضم بن شرقي وتفاصيل أزمة مصطفي فتحي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق عن حقيقة رحيل حسام حسن مهاجم فريق النادي الأهلى إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن حسام حسن لن يرحل عن الأهلى ومستمر مع الفريق، مشددا على أن عودة محمد عبد المنعم للأهلي قبل انتهاء إعارته أمر غير صحيح ولن يحدث.

واضاف أن الأهلى لا يفاوض اشرف بن شرقي نجم الزمالك خلال الفترة الحالية ولا توجد أي نية لضمه

وعلي الجانب الآخر أكد “شوبير”، أن مصطفي فتحي نجم الزمالك سيرحل عن الفريق سواء حاليا أو في نهاية الموسم عقب انتهاء عقده، موضحا أن اللاعب قرر عدم التجديد للزمالك لذلك فرحيله حاليا افضل حتي يستفاد الزمالك ماديا.

واضاف أن حازم امام قرر التجديد للزمالك ولكن بشرط معرفة موعد حصوله علي مستحقاته المادية، مشددا أن الأمر ذاته بالنسبة لـ طارق حامد حيث أنه وافق علي التجديد مع تحديد موعد نهائي لحصوله علي مستحقاته.