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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير تغذية ينصح بـ مكمل غذائي لتقوية مناعة الجسم ..تفاصيل

كلوسيز مكمل غذائي
كلوسيز مكمل غذائي

قال الدكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركة AMD، إن كلوسيز هو مكمل غذائي يحتوي على أوميجا 3، وفيتامين د، وفيتامين أ، منوهاً أن تركيزات هذه الفيتامينات في الجسم تكون مفيدة لأنها تمد الجسم بقدر احتياجاته اليومية.

وأضاف مصطفى حامد خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كلوسيز يعني زيت كبد الحوت، منوهاً أنه آمن لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح المستشار الطبي لشركة AMD أن المادة الخام لـ "كلوسيز" مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أنه مفيد لأصحاب الأمراض المزمنة من الضغط، والسكري، ومفيد للبشرة وذلك بتكلفة اقتصادية مناسبة.

ونوه مصطفى حامد أن كلوسيز آمن ومتاح للأطفال من عمر عام، موضحاً أنه يشتمل على 5 مكونات هامة، ومنها: إمداد الجسم بالطاقة والحيوية ، المناعة ، صحة العظام والأسنان ، تخفيض الكوليسترول والمواد السامة بالجسم.

مكمل غذائي كلوسيز المستشار الطبي لشركة AMD الدكتور مصطفى حامد برنامج سفرة وطبلية صدى البلد

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