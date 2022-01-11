لقطات مسربة جديدة لـ أستون مارتن فانتاج V12.. صور وفيديو

ظهرت لقطات تجسسية جديدة لسيارة أستون مارتن فانتاج V12 وهي تجري لفات اختبارية.

ووفقا لموقع "أوتو اكسبرس" المتخصص في السيارات، اللقطات المسربة الجديدة، التي بدا خلالها النموذج الأول بلا كسوة تمويهية تقريبا، بعد عرض الشركة مقطع فيديو تشويقيًا قصيرًا من العلامة التجارية، والذي استعرض صوت محرك السيارة الرياضية.

ولم تؤكد أستون مارتن رسميًا تفاصيل المحرك الذي سيشغل محرك V12 فانتاج القادمة والخصائص الفنية له، لكن رجح الموقع المتخصص في السيارات أن يكون المحرك المألوف للعلامة التجارية V12 بسعة 5.2 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، والموجود في أستون مارتن DB11 وأستون مارتن سوبرليجيرا DBS. كما تستخدم سيارة أستون مارتن سبيدستر محرك V12 المحدود المدى، وإن كان مضبوطًا على قوة 690 حصانًا.

وغالبا لن تتمتع V12 Vantage الجديدة بنفس مخرجات القوة القوية للغاية التي تتمتع بها V12 سبيدستر، من المرجح أن يكون الناتج أقرب إلى 600 حصان مثل طراز DB11 وهذا من شأنه أن يجعل السيارة ذات أداء رياضي عالي بالنظر إلى الأبعاد الأصغر والوزن الأخف لجسم فانتاج.

وستكون هناك مجموعة من التعديلات المرئية على لغة التصميم مع الأداء الإضافي. يحتوي النموذج الأولي لفنتاج V12 على سبليتر أمامي جديد وشبكة رادياتير ضخمة مصممة لتلبية متطلبات التبريد لمحرك V12 الجديد. هناك أيضًا بعض فتحات التبريد الجديدة في غطاء المحرك لطرد الحرارة الزائدة من منزل المحرك.

وفي الجهة الخلفية لسيارة فانتج الجديدة هناك أنابيب عادم مزدوجة تكون بداخل ديفيوزر (ناشر) جديد تتميز هذه السيارة الجديدة أيضًا برفرف صغير مولّد للطاقة من الجهة السفلية ليكون ضمن الحزمة الهوائية المعدلة للسيارة النهائية التي من المفترض أن تطرح في الأسواق هذا العام.

وفي إعلان تشويقي سابق لسيارة V12 Vantage الجديدة ، أصدرت العلامة التجارية البريطانية أيضًا عبارة قصيرة للغاية مرفقة مع صور الإعلان تقول من خلاله "لقد سمعت عنها. الآن سوف تسمعها قادمة بالتأكيد. V12 فانتاج. إنها ليس مجرد إصدار محدود، إنها إصدار نهائي. العودة في عام 2022".