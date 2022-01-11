إدارة بايدن تخصص 308 ملايين دولار إضافية لمساعدة أفغانستان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم منح مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 308 ملايين دولار إلى أفغانستان ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية لكابول إلى نحو 782 مليون دولار منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقدم أيضا مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4.3 مليون جرعة، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت الحكومة إن المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستوجه عن طريق منظمات إنسانية مستقلة لتقديم المأوى والرعاية الصحية ومساعدات الشتاء والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف والخدمات الصحية.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 23 مليون شخص، أي نحو 55 في المئة من السكان، يواجهون مستويات شديدة من الجوع وإن هناك نحو تسعة ملايين على شفا مجاعة خلال فصل الشتاء.

