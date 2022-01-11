الحكومة الإيطالية تعرب عن تعازيها في وفاة رئيس البرلمان الأوروبي

أعربت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها في وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.



وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - : إن ساسولي كان شغوفًا ومؤيدًا لأوروبا، وكان رمزًا للاتزان والإنسانية، لافتًا إلى أن وفاته المفاجئة والمبكرة تثير الفزع.



من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الراحل ساسولي بـ"الرجل اللامع"، مشيرًا إلى أنه أحب بلاده وآمن بشدة بالقيم الأوروبية، وأن وفاته تؤلم الجميع بشدة.



وكان رئيس البرلمان الأوروبي قد توفي، اليوم الثلاثاء، في أحد المستشفيات بإيطاليا عن عمر ناهز 65 عامًا، متأثرًا بإصابته بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة لديه.