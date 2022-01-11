قطة ياسمين عبد العزيز المرعبة تشعل السوشيال ميديا.. صور

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل بين جمهورها بعد ان شاركت صور لقطتها المخيفة والذي تعود إلى إحدى السلالات النادرة وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

نشرت ياسمين، صورة لقطتها وشغلت جمهورها بسبب شكلها، فهي من سلالة نادرة إذ تكون بلا شعر وبملامح مخيفة تلقت تعليقات منها من قال لها إنها قطة مخيفة، فيما سألها آخرون لماذا تربي قطة مرعبة؟.



وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز، بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .



ورغم نجاحها في السنوات الماضية في الدراما، ونجاحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي: ونحب تاني ليه - واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني.



يذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفى فكري.