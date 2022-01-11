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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التأخر بهدف في الشوط الأول..

إبراهيم سعيد: ‏هو منتخب مصر مسافر الكاميرون ليه !

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

علق إبراهيم سعيد، على أداء منتخب مصر في الشوط الأول أمام نظيره النيجيري؛ وذلك بعد تقدم الأخير بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

وكتب ابراهيم سعيد ، عبر حسابه على "تويتر"، "‏هو منتخب مصر مسافرش الكاميرون ليه".

 

تفاصيل الشوط الأول بين مصر ونيجيريا


وجاءت أول خطورة فى المباراة عن طريق مصطفى محمد الذي  سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس مادوكا أوكوي بسهولة فى الدقيقة 5.

وشهدت الدقيقة 6 توقف المباراة بسبب سقوط اللاعب أكرم توفيق على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع موزيس سيمون ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

واضطر كارلوس كيروش الى إجراء تبديل أول فى الدقيقة 12 من زمن المباراة بخروج أكرم توفيق ونزول محمد عبد المنعم بدلا منه.

وشهدت الدقيقة 27 أخطر كرة لمنتخب نيجيريا ، عن طريق جو أريبو الذي  مرر الكرة بين مدافعي منتخب مصر واستلمها موزيس سيمون داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب في الشباك من الخارج.

وجاءت الدقيقة 30 لتشهد أول أهداف منتخب نيجيريا من اللاعب كيليتشي إيهيناتشو الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت على يسار الشناوي لداخل الشباك.

ولم يستطع لاعبو منتخب مصر إحداث أي خطورة على مرمى منتخب نيجيريا ليطلق الحكم بكاري جاساما صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب النسور على الفراعنة بهدف نظيف .

 

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