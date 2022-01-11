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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

حقيقة حدوث توابع
حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القائمة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، هزة أرضية بقوة 6.6 ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط  في تمام الساعة ٣ فجرا، وشعر به عدد كبير من المواطنين فى محافظات الجمهورية والقاهرة الكبرى.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط، ويبعد 415 كيلو متر عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط.

وأوضح أن سبب شعور المواطنين بمصر به، عائد لعمق الزلزال الكبير ، مشيرا الى أن  شعور بعض المواطنين بالزلزال بينما لم يشعر البعض الآخر منهم به يعود للتربة التي يكون عليها المواطن وقت الزلزال، فالتربة الطينية تتسبب في  تكبير للموجات الزلزالية؛ وهو ما يؤدي لزيادة الشعور بالزلزال، أما التربة الصلبة فتأثير الزلزال بيها أقل.

وأشار الدكتور جاد القاضي جامين الي أن منطقة جزيرة كريت تعتبر منطقة نشطة زلزاليا، وذلك لأنها نقطة تلاقى الصفائح القارية التكتونية، فتلتقي الصفيحة الأفريقية مع الأوروبية على اطراف جزيرة كريت وهي التي تتسبب فى حدوث الزلزال.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو

 

 

 

الزلزال محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية

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