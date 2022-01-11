للصيانة.. توقف عمل محطة مياه الشرب بمنطقة الفردان بالإسماعيلية غدا



اعلن اللواء هنري إبراهيم رئيس المركز المحلى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، توقف العمل بـ محطة مياه الشرب بالكيلو ١١ بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء الصيانة.

وتلقي المركز المحلى للشبكة الوطنية الموحدة إخطارا من عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يفيد بتوقف محطة مياه الكيلو ١١ بمنطقة الفردان عن العمل، غداً الأربعاء، نظراً لاجراء صيانة ورفع كفاءة بكهرباء المحطة.



تم الاتصال بالتحكم الإقليمي للكهرباء للتنسيق بشأن المناورة الكهربائية لمحطة مياة الكيلو ١١، حيث أفاد المهندس محمد قاعود بأن منطقة الفردان بالكيلو ١١، تشهد أعمال صيانة وإحلال وتجديد لخطوط الكهرباء، بما فيها محطة مياة الكيلو ١١ محل البلاغ.



من جهته وجه اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، بالتنسيق بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة و رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسد احتياجات قاطني المنطقة من المياه.

وفي هذا السياق، قرر المهندس خالد اللفطي مدير محطات المياه بالشركة القابضة للمياه تخصيص سيارات مخصصة لنقل مياه الشرب بمنطقة الفردان شرق وغرب ومنطقة الكوامل وذلك من صباح باكر الاربعاء لتغطية احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين انتهاء أعمال الاصلاح.