إبراهيم فايق يعلق ساخرا على هزيمة المنتخب أمام نيجيريا



‎علق الاعلامي إبراهيم فايق علي خسارة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره نيجيريا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.



وكتب فايق عبر حسابه علي تويتر قائلا: "‏‏‏‏‏‏وتبقى الحوكشه أكثر تنظيما من اللي عمله كيروش، والحقيقة يعني أحنا نبوس ايدينا شعر ودقن اننا اتغلبنا واحد بس.. الراجل عنده قدرة غريبة على لخبطة المراكز والعبث بالتشكيل بشكل مرعب، كيروش اهدر شخصية المنتخب اليوم ودخلنا في متاهه غير مفهومه وظهرنا بالشكل الباهت ده بسببه فقط لا غير"



وحصد منتخب النسور الخضراء الثلاث نقاط الأولى فى البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة فى انتظار نتيجة مباراة السودان وغينيا بيساو بعد قليل، بينما تبقى رصيد مصر بلا نقاط فى المركز الرابع فى ترتيب المجموعة.