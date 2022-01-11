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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جولة مفاجئة لرئيس جامعة بنى سويف فى المدينة الجامعية بنين

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف فى زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية

فاجأ  الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم، بزيارة ، للمدن الجامعية بنين  للاطمئنان على  أبنائه الطلاب  ومدي توافر عناصر الراحة والأمان.

وخلال جولته وجه رئيس الجامعة، بضرورة اختيار الطلاب لممثل عنهم  ينقل له جميع المشكلات التي تواجههم حتى يتم حلها علي الفور،  كما استمع إليهم لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة و المعاملة التى يتلقوها، وتابع تواجد جميع مشرفي المدن، و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحصول جميع الطلاب علي اللقاح وتعقيم الغرف وصالات الطعام والأنشطة، وارتداء الكمامات واستخدام قياس الحرارة عند الدخول من البوابات وتوافر سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ.

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وحرص رئيس الجامعة على الاطمئنان علي أداء الطلاب مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول ومدى وجود أي عقبات  تواجهه باعتبارهم أمانة في الجامعة التى تعد بمثابة بيتهم  الثاني.
 

رئيس جامعة بنى سويف فى زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية ويلتقي عدد من الطلاب للاطمئ

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IMG-20220111-WA0016
بني سويف الإجراءات الاحترازية جامعة بنى سويف ارتداء الكمامات سياره أسعاف حالات الطوارئ امتحانات

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