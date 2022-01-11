محمود كهربا يستعد للسفر إلى تركيا لتوقيع عقد هاتاي التركي

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، صورة له اثناء استعدادة للسفر لتركيا لاإنهاء إجراءات إعارته إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الجاري.

وظهر نجم النادي الاهلي بجوار شنطة السفر عبر حسابه علي "انستجرام" استعدادا لمغادرة مصر بعد التوصل لاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الناديين سواء المقابل الذي يحصل عليه النادي الأهلي أو اللاعب.

وسوف ينضم كهربا إلى صفوف هاتاي لمدة 6 شهور مقابل 500 ألف دولار، حيث يحصل الأهلي على 250 ألف دولار ويحصل كهربا على مثلهم، على أن يسافر اللاعب إلى تركيا أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين لتوقيع العقود وتقديمه لوسائل الإعلام من قبل ناديه الجديد.