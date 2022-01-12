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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 12 يناير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير فإن ذلك يعني أن يومك قد يقلل عبء العمل في المكتب قليلاً، وبصرف النظر عن هذا، سيكون التنسيق مع كبار المسؤولين أفضل أيضًا.

 إذا كنت تقوم بعمل شاق، فبإمكانك قريبًا إحراز تقدم كبير.

نصيحة لمواليد 12يناير 

قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد  12 يناير ، قائلة: في عام 2022 مع ذلك ،  من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مهمًا جدًا لرجال الأعمال ، خاصة أنه يمكنك التخلص من المخاوف المتعلقة بالمال. 

ستكون صحة الوالدين جيدة و سيزداد الحب في العلاقة مع زوجتك. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، ستحصل اليوم على وقت كافٍ لنفسك ويمكنك أن تشعر بالانتعاش .

حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي

يُنصح بتوخي الحذر في جهة العمل، خاصةً إذا تم تكليفك بأي عمل مهم في المكتب؛ أعد التحقق مرة واحدة بعد الانتهاء منه. 

اليوم يمكن أن يكلفك الخطأ الصغير، ثمنا باهظا، ومن المحتمل أن يكون اليوم مربحًا للأشخاص الذين يقومون بأعمال تتعلق بالإلكترونيات والملابس والممتلكات وما إلى ذلك.

ووفقا للأبراج؛ يبدو أن الوضع في الحياة الشخصية متوتر، وقد تتدهور علاقتك مع أحد أعضاء المنزل اليوم.

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