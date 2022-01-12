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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

سقوط سيارة من المعدية
سقوط سيارة من المعدية في النيل .. تفاصيل مؤلمة

كشفت مصادر أمنية، أن عمليات البحث مازالت جارية في موقع سقوط سيارة ربع نقل مع على معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

وأشارت المصادر، إلي أن التحريات أكدت وجود 4 فتيات وشابين مفقودين أسفل المياه حتى الآن وجار البحث عنهم لانتشالهم من المياه.

ووسط حالة من الحزن الشديد شيّع أهالي محافظة المنوفية جثامين ضحايا حادث غرق السيارة في نهر النيل بعد ساعات من انتشال جثامينهم من داخل المياه، وأكد مشيعو الجنازة أن الفتاة تذهب للعمل للمساعدة في تجهيز احتياجات عُرسها.

فيما تلقت النيابة العامة مساء أمس الأول الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرون مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

ضبط قائد السيارة و3 من العاملين في المعدية
وتم القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

حادث غرق السيارة في نهر النيل منشأة القناطر قرية القطا

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