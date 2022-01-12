أنا لما بكون غامض.. أحمد سعد يشارك جمهوره بصورة له

نشر الفنان أحمد سعد صورة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .



وعلق احمد سعد قائلاً “أنا لما بكون غامض”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية "ع الدوغري"، وهي ديو غنائي جمعه بالفنان مصطفى حجاج، وحقق نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأعلن الفنان أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عن صدور أغنيته “منستغناش”.

"منستغناش" غناء أحمد سعد، ومن كلمات أمير عشماوي، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.