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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة كيا بيكانتو في السعودية | صور

سعر ومواصفات سيارة
سعر ومواصفات سيارة كيا بيكانتو في السعودية | صور

يقدم الصانع الكوري الجنوبي كيا مجموعة من السيارات المميزة سنوياً تناسب جميع الأعمار والفئات العمرية، وذلك في ظل سعي الشركة لكسب ثقة العملاء والتوسع في جميع الأسواق العالمية، وتتميز كيا بتقديمها مواصفات رائدة توفر تجربة قيادة سلسلة ومريحة بالإضافة لتمتعها بمجموعة كبيرة من المزايا التكنولوجية العصرية.

سيارة كيا بيكانتو هي سيارة هاتشباك إقتصادية صغيرة الحجم، تعتبر واحده من أصغر سيارات الشركة داخل السوق السعودي على الإطلاق، حيث تتنافس مع متنافسين معروفين مثل شفروليه سبارك وميتسوبيشي ميراج.

 

  • المواصفات الميكانيكية لسيارة كيا بيكانتو

تعتمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2021 على محرك V4 بسعة 1200 سي سي، يولد قوة تصل الى 84 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 120 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي بنظام جر أمامي، وخزان وقود بسعة 35 لتر، وتبلغ قدرتها عللى التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر ساعة في غضون 13.7 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 161 كيلومتر في الساعة.

تأتي سيارة كيا بيكانتو من الخارج بمجموعة من المواصفات المميزة مثل مصابيح LED نهارية، ومصابيح هالوجين، ومصابيح للضباب، ومرايا إلكترونية، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومزيل للضباب للنوافذ، وعجلات خلائطية.

جاءت سيارة كيا بيكانتو من الداخل بمقصورة مريحة توفر تجربة قيادة سلسلة كما تتوفر على مجموعة من المميزات مثل مقاعد مغطاه بالجلد بالكامل قابلة للتعديل يدوياً، ومقود كهربائي مغطي بالجلد قابل للتعديل، وشاشة معلومات وترفيه ذكية تعمل باللمس، ومنافذ طاقة وأتصالات تدعم الاتصال مع الاجهزة اللوحية والهواتف.

  • سعر سيارة كيا بيكانتو

تتوفر سيارة كيا بيكانتو داخل السوق السعودي بفئتين 

كيا بيكانتو Base 1.2L  يبلغ سعرها 42.620 ريال سعودي.

كيا بيكانتو Top 1.2L  يبلغ سعرها 59.252 ريال سعودي

كيا هاتشباك اقتصادية سيارة بيكانتو كيا بيكانتو المواصفات

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