الكويت تحدد شروط دخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تعميما موجها إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، يحدد شروط دخول المصابين بفيروس كورونا إلى البلاد.

وقالت إدارة الطيران المدني في الكويت إنه سيسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.

وذكرت أن المحصن الذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

وفيما يتعلق بغير المحصن وأصيب خارج البلاد فعليه إحضار نتيجة فحص PCR ايجابية بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

كانت وزارة الصحة بدولة الكويت، أعلنت أحدث البروتوكولات لمواجهة وباء كورونا، فيما يخص تعريف المحصن وتوصيف المخالط ومدة الحجر وغيرها.

كما قررت الكويت تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50%، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.

ويعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير وحتى اشعار آخر، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال، والتأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا ، والتأكد من قيامهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

كما يقتصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد، وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء، وحتى إشعار آخر.

وألزمت السلطات في الكويت وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن50%، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اعتبارا من التاريخ ذاته.

وكلفت الحكومة الكويتية الهيئة العامة للرياضة، بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وشددت على العاملين ومرتادي كل من "الصالونات , محلات الحلاقة الأندية الصحية" بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا.